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Общество

Михаил Ведерников оценил, как ведется реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове

09.11.2019 18:49|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 9 ноября, во время внеочередного контрольного объезда по городу Пскову проинспектировал ход работ по масштабной реконструкции улицы Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рабочем выезде его сопровождал глава городской администрации Александр Братчиков.

В рамках контрольного объезда глава региона оценил, как ведется реконструкция парка Строителей, который расположен на набережной реки Псковы. На участке завершена прокладка сетей, идет подготовка основания для установки интерактивной площадки, которая в дальнейшем будет использоваться для проведения массовых городских мероприятий. В этом году в парке приступят и к обустройству пешеходных зон.

Губернатор отметил, что часть парковой территории расположена в зоне, которая подтапливается в половодье, и поинтересовался, будет ли учтено это при организации пространства. Подрядчик заверил, что именно поэтому интерактивная площадка, площадь которой составит около 1,5 тысяч метров, будет установлена на свайный фундамент разного уровня. Она будет выполнена из специально обработанной древесины.

«Дизайн интересный, экологичный», - заметил Михаил Ведерников. Губернатор также поинтересовался тем, какие еще работы сейчас ведутся на улице Леона Поземского. Представитель подрядной организации рассказал, что в рамках проекта работы параллельно идут на всех участках, что позволяет организовать комфортную транспортно-пешеходную схему, не перекрывая на долгое время улицу. В этом году будет практически полностью заменена инженерная инфраструктура. На некоторых участках уложат асфальтобетонное покрытие.

Одна из основных особенностей проекта - организация кольцевой транспортной развязки улиц Леона Поземского и Труда, что позволит «открыть» беспрепятственный доступ населения и гостей города к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

По итогам осмотра глава региона поручил Александру Братчикову вести еженедельный контроль за выполнением работ по реконструкции. Михаил Ведерников подчеркнул, что к решению особо острых вопросов он готов подключиться лично.

Напомним, реконструкция включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. В рамках проекта будут приведены в порядок и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия.

Работы по реконструкции улицы Леона Поземского идут в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры Туристко-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета.

Планируется, что работы будут завершены до конца следующего года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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