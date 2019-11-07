Общество

Три объекта дошкольного образования откроются в Пскове в следующем году

В рамках внепланового инспекционного объезда города Пскова в субботу, 9 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил темпы строительства ряда объектов дошкольного образования, которые возводятся по национальным проектам «Демография» и «Образование». Вместе с главой региона в рабочей поездке принял участие глава администрации города Александр Братчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор посетил три строительные площадки, которые находятся в разной степени готовности. На всех, несмотря на выходной день, шли активные работы.

Так, на улице Народной к 44-му детскому саду «Снегирек» возводится пристройка на 80 мест, где будут размещены исключительно ясельные группы. В настоящее время прокладка внутренних коммуникаций завершена, основные строительные работы тоже закончены. В ближайшее время рабочие приступят к внутренней отделке.

В беседе с подрядчиком Михаил Ведерников поинтересовался, достаточно ли рабочих на участке, укладывается ли организация в срок. Тот в свою очередь заверил, что объект будет сдан до конца года. На строительной площадке около 30 рабочих. Говоря о прилегающей территории, подрядчик проинформировал, что на следующей неделе будет уложен асфальт на дорожках, начнется обустройство детских площадок. Все необходимое оборудование уже приобретено.

Михаил Ведерников также проконтролировал ход работ по строительству двух детских садов на 270 мест, которые возводятся в Пскове и Псковском районе по единому типовому проекту. Если в детском саду на улице Звездной еще ведутся внутренние отделочные работы, благоустраивается территория, устанавливается оборудование и мебель, то детский сад в микрорайоне «Борисовичи» практически готов.

Губернатор вместе с заведующими детскими садами осмотрел пищеблоки, медицинские кабинеты, детские группы, спортивные и актовые залы. Александр Братчиков сообщил, что из бюджета города выделено 15 млн рублей, которые дополнительно направят на оснащение детских садов. Часть необходимого оборудования уже приобретена.

Заведующие обратили внимание, что принимали непосредственное участие в контроле за строительными работами, вносили свои пожелания и предложения. «Именно такая плитка в некоторые санузлы приобретена по просьбе коллектива. Цветовую гамму внутренней отделки мы тоже согласовывали. Во многом наши вкусы совпадали», - заметила руководитель детского сада на улице Звездная Елена Повхова.

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В ходе осмотра Михаил Ведерников сделал ряд замечаний, которые подрядчики пообещали оперативно устранить. «Работы выполняются в графике, достаточно хорошее качество, степень готовности разная. Но есть понимание, что работы будут закончены в срок, в рамках контрактов», - заметил глава региона по итогам.

Планируется, что с февраля следующего года детские группы во всех трех учреждениях дошкольного образования будут открыты.