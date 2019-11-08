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Общество

Правоохранители отмечают профессиональный праздник

10.11.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 10 ноября Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел — в этот день в 1917 году народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Как профессиональный праздник этот день отмечается с 1962 года, а официальным праздником — Днём советской милиции — он стал в 1980 году. Современное название появилось после вступления в силу нового закона «О полиции» в 2011 году, сообщает «Парламентская газета».

Первые госструктуры по охране общественного порядка в Российской Империи учредил еще Петр I. В 1715 году им была образована служба охраны порядка. «Полиция, говорил Петр Великий, — есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобства», — отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Никогда служба в органах внутренних дел не была простой. И сегодня на работу в полицию идут те, для кого такие понятия, как совесть, честь и долг — не пустые слова. Сотрудники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем, и зачастую рискуя жизнью в мирное время», — подчеркнул депутат.

Благодаря реформе министерства внутренних дел России, проходившей в 2011-2012 годах, в России удалось повысить эффективность работы и улучшить имидж правоохранительных органов. «В процессе реформы удалось оптимизировать структуру органов внутренних дел, была создана новая законодательная база, и, как свидетельствуют данные опросов населения, уровень доверия граждан к полиции повысился», — рассказал Пискарев.

Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции, то сегодня непозволительное поведение доводилось наблюдать лишь 16 процентам россиян, что является рекордно низким значением за всё время мониторинга — таковы данные опроса Всероссийского центра изучения опроса общественного мнения, представленные 8 ноября 2019 года.

Россияне сегодня в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции: 87% опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцем которой они являются, 72% готовы стать понятыми, а 68% — сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию. Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян, а поучаствовать в охране общественного порядка — 47%. Граждане видят типичного российского полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого (55%), готового помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека.

Сегодня законодатели делают многое для повышения социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел — сотрудникам МВД, у которых есть совместно проживающие с ними дети-инвалиды, предоставлено преимущественное право на получение единовременной выплаты для строительства или покупки жилья. Другим законом устранена правовая коллизия, когда члены семьи, находящиеся на иждивении сотрудников полиции, в отличие от тех, кто находится на иждивении иных сотрудников органов внутренних дел, имеют право на медицинское обеспечение в медицинских организациях МВД России и Росгвардии только при условии их совместного проживания с сотрудниками полиции.

Установлен и единый порядок предоставления социальных гарантий вдовам погибших или умерших полицейских и тех, кто был уволен со службы в органах внутренних дел по ранению, болезни, получению увечья в период прохождения службы. Теперь льготы вдовам будут сохраняться до их повторного вступления в брак. Кроме того, сотрудникам Росгвардии и членам их семей предоставлены такие же социальные гарантии, как и сотрудникам органов внутренних дел.

В середине октября Владимир Путин подписал поправки в статью 13 ФЗ «О полиции», предусматривающие наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

«Если человек получит предостережение о недопустимости его действий или продолжения антиобщественного поведения, многие откажутся от своих намерений и правонарушения не произойдет», — пояснил Василий Пискарев. Депутат подчеркнул, что новая норма не является репрессивной мерой и не связана с привлечением к ответственности, а направлена только на то, чтобы удержать гражданина от совершения правонарушения.

Как отмечал Владимир Путин 6 ноября на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, сегодня руководству МВД следует работать над укреплением доверия общества к полиции. «Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», — сказал президент. Говоря о работе Росгвардии, Путин напомнил, что в их обязанности входит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. По этим и другим направлениям следует действовать «чётко и слаженно», подчеркнул глава государства.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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