Общество

Президент предложил создать этические нормы взаимодействия людей и искусственного интеллекта

Необходимо разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Такое предложение президент России Владимир Путин озвучил на форуме по искусственному интеллекту, передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что сегодня во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема, считает Путин.

«Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом», — сказал он.

По словам Путина, искусственный интеллект становится фактором общественного развития, оказывая все большее влияние на рынок труда и повседневную жизнь людей. Президент подчеркнул, что «человек является высшей ценностью».

Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости найти баланс между раскрытием информации и защитой личных данных граждан.