Общество

Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного оружейного конструктора Михаила Калашникова.

Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени и Государственной премии Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, доктор технических наук - это далеко не полный перечень достижений и почетных званий генерал-лейтенанта Михаила Калашникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Однако самое яркое и узнаваемое из почетных званий конструктора - это его фамилия , которая давно уже стала самостоятельным брендом, известным во всем мире.

Неслучайно одним из флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса, занимающегося производством разработок Калашникова, является одноименный концерн.

В войсках национальной гвардии Российской Федерации широко используются как давно и массово производимые автоматы семейства АК-74, так и новейшее стрелковое оружие, которое является современным поколением легендарных образцов вооружения.

С автоматами двухсотой серии военнослужащие Росгвардии прошли по Красной площади во время Парада Победы 9 мая 2019 года.



В преддверии юбилея Михаила Калашникова Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации проводится целый комплекс праздничных мероприятий.

Подготовлен документальный фильм и серия видеороликов, рассказывающих о роли разработок конструктора в оснащении Росгвардии современными видами оружия. В памятных местах, связанных с жизнью и деятельностью легендарного оружейника, проводится «Вахта памяти». В подшефных ведомству учебных заведениях проходят Уроки мужества, а в воинских частях – тематические занятия, посвященные легендарному конструктору.

Справочно:Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Курьинского района Алтайского края в семье крестьянина.

В 1938 году призван на военную службу, участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен.

В послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого создан автомат под названием «7,62–мм автомат Калашникова образца 1947 (АК)», принятый на вооружение Советской Армией.

Заслуги Михаила Тимофеевича Калашникова получили высокую оценку со стороны государства. Он дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В ознаменование этого события в 1980 году на родине Михаила Тимофеевича в селе Курья установлен бронзовый бюст.

Вклад легендарного оружейника в дело защиты Отечества отмечен орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В 2009 году Михаилу Тимофеевичу Калашникову присвоено звания Героя России.

Отечественные и зарубежные специалисты всегда отмечали уникальность проектов, разработанных Михаилом Тимофеевичем. Его модели стрелкового оружия оказали решающее влияние на развитие этого класса вооружения во второй половине XX века.



