Общество

Форум «Счастье – жить!» прошел в Пскове

В актовом зале Псковского педагогического комплекса 9 ноября прошел первый форум для подростков и их родителей «Счастье – жить» в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети – наше будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС, в работе форума приняли участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан, старший инспектор Отдела криминалистики Следственного управления Следственного Комитета России по Псковской области Лариса Котелевская, учителя и ученики псковских школ, школ Псковского и Палкинского районов, родители, специалисты по работе с детьми, представители общественности.

Открыли форум и зарядили всех его участников хорошим настроением ребята из студенческого педагогического отряда ПсковГУ «Наставник», которые показали яркий танцевальный флэшмоб, и студентка Псковского областного колледжа искусств Анна Павлова, исполнившая песню «Нас миллионы».

С приветственным словом выступил Дмитрий Шахов, который призвал подростков преодолевать свои трудности и никогда не сдаваться, ведь жизнь дорогого стоит.

«Жизнь создана для счастья, - отметил во время своего выступления Рустам Кохан. – Счастье – это наука. Счастье – это спорт. Счастье – это искусство!».

Председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» Светлана Петрова в своем выступлении тоже обратилась к подросткам и попросила их всегда думать о своих родных и близких.

«Прежде чем совершить какой-то поступок, подумайте, как он может отразиться на ваших родителях, друзьях, тех, кто вам дорог», - добавила она.

Светлана Петрова поблагодарила всех, кто пришел на форум, а также наградила тех, кто на протяжении года оказывал помощь в реализации проекта «Искусство против суицида».

В рамках форума также прошел показ социальной драмы «Эмма» о девочке подростке, которая стала инвалидом, упав с лошади. Мама девочки уехала в Пятигорск и обрела новую семью; папа уехал работать в Париж. Девочка чувствовала себя очень одинокой. К ней приходили ее подружки и друзья, устраивали вечеринки в ее доме, делились любовными секретами. И ей хотелось быть такой, как все: любимой и счастливой.

Финал пьесы зрители выбирали сами с помощью анкетирования. Почти все участники форума выбрали хороший конец. У многих во время финала на глазах наворачивались слезы.

В рамках форума прошло также обсуждение таких актуальных вопросов, как зависимость подростков от Интернета и социальных сетей. Беседу для подростков провел руководитель ПРС «Поколение» Андрей Семенов. Подростки также приняли участие в тренингах, и сами отметили для себя преимущества «живого» общения, и минусы «виртуального».

Для специалистов по работе с детьми, учителей и родителей прошел круглый стол на тему «Социальные проблемы подростков. Пути их решения».

Старший инспектор отдела криминалистики Следственного управления Следственного Комитета России по Псковской области Лариса Котелевская отметила, что главный фактор, влияющий на поступки ребенка – это взаимоотношения в семье. Чаще всего противоправные действия или попытки суицида совершают подростки, которые страдают от насилия в семье, которые не чувствуют внимания со стороны родителей; подростки, которых не хотят принимать такими, какие они есть.

По словам участников круглого стола, большое влияние на подростков оказывает массмедия, где культурная составляющая наполнена зачастую развлекательными программами, сериалами и т.д. Все согласились с тем, что родителям нужно интересоваться тем, что смотрит ребенок, смотреть и обсуждать программы, фильмы вместе с подростком. При этом подросток нуждается и в глубоком искусстве, в том, которое будет идти в резонансе с ним, отражать его чувства и эмоции. В связи с этим на форуме было принято решение продолжать актуальный и важный проект ПОООМС «Дети – наше будущее», который предполагает показ спектакля о проблемах подростка в школах, школах-интернатах, центрах культуры (особенно в сельской местности). После спектакля обязательно нужен рефлексивный этап – обсуждение спектакля и беседы с психологом, представителями силовых структур, общественности и т.д.

Отметим, при реализации проекта «Искусство против суицида» используются средства государственной поддержки, выделенные на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.