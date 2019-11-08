Общество

Александр Котов: Люди хотят видеть в полицейском надежного защитника своих прав

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов управления МВД России по Псковской области.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба в полиции – особая и сложная работа. Выбрав эту профессию, полицейские определили для себя не только дальнейший трудовой путь, но и всю последующую судьбу: образ жизни, человеческие принципы и убеждения, свою личную ответственность перед страной и обществом.

Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания. Это связано с тем, что люди хотят видеть в полицейском надёжного защитника своих прав, помощника в трудной ситуации, гаранта законности и правопорядка. В подавляющем большинстве случаев это именно так.

Заслужить доверие граждан можно только высоким профессионализмом, честной каждодневной работой и чутким отношением к проблемам людей. Результаты работы псковской полиции свидетельствуют, что сотрудники ведомства достойно несут свою службу, чтут традиции своих предшественников и овладевают современными знаниями и навыками.

Желаю всем псковским полицейским и ветеранам органов внутренних дел здоровья, благополучия и успехов! Благодарю за службу!», - пишет Александр Котов в поздравлении.