Общество

Александр Козловский: Труд сотрудников органов внутренних дел заслуживает особенных слов благодарности

Депутат Госдумы от Псковской области, и.п. секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Ваш нелегкий труд заслуживает особенных слов благодарности. В любое время дня и ночи полицейские находятся на посту, заботясь о безопасности граждан.

Работа в полиции требует огромной выдержки, мужества и самоотдачи. Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Их уникальный опыт, заложенные традиции и сегодня служат важным подспорьем для обучения и воспитания молодого поколения стражей порядка.

Примите слова благодарности за самоотверженный труд, верность служебному долгу и высокий профессионализм! Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и счастья!», - пишет Александр Козловский в своем поздравлении.