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Общество

Роспотребнадзор разработал подход для лечения гепатита на основе геномного редактирования

10.11.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

ФГБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которые позволяют полностью вылечить болезнь без повреждения генома человека. Сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Новая технология «обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», — цитируются в пресс-релизе слова главы ведомства Анны Поповой.

Как сообщила Попова, впервые в России «были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии».

Также в институте Роспотребнадзора создана отечественная база данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам. Это необходимо для проведения эпидемиологического надзора за резистентностью вируса, отмечается в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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