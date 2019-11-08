Общество

Городские власти поздравляют сотрудников МВД России с Днем полиции

И. п. Главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравляют сотрудников МВД России с Днем полиции.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени депутатов Псковской городской Думы и Администрации города Пскова поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. Во все времена полицейские самоотверженно выполняли свой служебный долг, защищая покой граждан и общественный порядок. Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, четко выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем и нередко рискуя жизнью.

Позвольте выразить благодарность руководству ведомства за эффективную охрану общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий.

В этот день особые поздравления - ветеранам МВД. Они вписали много славных страниц в историю российской полиции: героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в искоренении преступности в послевоенные годы.

В ваш профессиональный праздник желаем всем сотрудникам органов внутренних дел, бывшим и нынешним, крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества!», - пишут власти Пскова.