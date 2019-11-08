Общество

Известная уроженка Пскова Оксана Федорова рассказала о работе в органах правопорядка

Экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова поздравила всех сотрудников полиции с праздником и рассказала, как отдала 12 лет жизни службе в органах внутренних дел. О том, что она работала в милиции с 17 до 29 лет и уволилась в звании майора, она рассказала своим читателям в Instagram.

«С теплотой вспоминаю это время, моих руководителей , которые поверили в меня и не запрещали развиваться и в других направлениях. Служба в органах дала мне закалку, уверенность в себе, несмотря ни на что, если упал, то нужно встать и идти дальше, не можешь встать - ползи. Я научилась отвечать за свои поступки и слова, ценить дружбу и офицерский мундир», - пишет Оксана Федорова.

Она также рассказала, что в школе милиции не расставалась и с музыкой и играла на саксофоне. «Калашников сам принимал зачет по сборке и разборке автомата. В общем , сложное было время , но оно мне дало невероятную подготовку к будущим победам», - поделилась уроженка Пскова.

«Да и передалось, видимо, по генам. Прадед был начальником милиции Псковской области в послевоенные годы. А бабушка мечтала поступить в питерскую консерваторию, но блокада все сломала. Жаль, что хороших фотографий не осталось. Не было тогда ни телефонов, ни "Инстаграм". Желаю всем, кто сейчас служит здоровья и человеческого счастья», - написала Оксана Федорова.