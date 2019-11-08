Общество

Михаил Ведерников: Профессионализм, самоотверженность и принципиальность полиции - гарантия порядка и безопасности в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил отрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Мы ценим ваше мужество и храбрость, готовность всегда придти на помощь в трудную минуту. Ваш высокий профессионализм, самоотверженность и принципиальность - гарантия порядка и безопасности в нашем регионе. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!», - написал губернатор в своем Instagram.

Михаил Ведерников рассказал, что по приглашению начальника УМВД по Псковской области Алексея Овсянникова принял участие в торжественном мероприятии и вручил государственные и региональные награды.

«Уверен, это станет хорошим стимулом для дальнейших успехов в службе на благо России! Благодарю Юрия Николаевича Инстранкина, заложившего хорошую базу для эффективной работы УМВД по Псковской области и Алексея Викторовича Овсянникова, который на этом фундаменте смог выстроить слаженную и динамично развивающуюся систему обеспечения общественной безопасности. Мы ценим этот труд и будем оказывать управлению всестороннюю помощь и поддержку», - заявил Михаил Ведерников.