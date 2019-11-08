Общество

Глава РАН заявил о сокращении количества научного плагиата в России

Число случаев противозаконного присвоения результатов чужого научного труда в России за последние годы заметно сократилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«В последнее время плагиата существенно меньше, чем раньше», - рассказал он. По его словам, присвоение результатов чужого научного труда в России - это серьезная проблема. «До возникновения мощных компьютерных программ, которые могли бы просматривать материалы и эффективно сопоставлять тексты, с ней было тяжело бороться», - сказал Сергеев.

Академик отметил, что для пресечения хищений интеллектуальной собственности, куда относится плагиат, а также для искоренения проявлений ложной науки, в РАН существуют две специальные комиссии. Сергеев подчеркнул, что по соответствующим вопросам постоянно идут дискуссии. По поводу фальсификаций, как он уточнил, нельзя утверждать, что в России «пышно процветают какие-либо лженаучные движения».

»Если выразиться точнее, существуют отдельные направления, когда в практических приложениях и в бизнесе используется информация, не имеющая научного обоснования, - пояснил глава РАН. - Например, в последнее время много говорят о гомеопатии. Действительно, наша комиссия по борьбе с лженаукой несколько лет назад сформулировала свое мнение о том, что в настоящее время не существует достоверного научного обоснования действия гомеопатических препаратов».

Ученый добавил, что борьба с фальсификацией научных данных и проявлениями несостоятельных умозаключений - прямая обязанность академии наук. «При РАН всегда существовала соответствующая комиссия, в задачу которой входит борьба с проявлениями и использованиями в практике псевдонаучной мысли. Этой структуре удалось остановить проекты, которым в силу различных интересов порой оказывалась серьезная поддержка», - сообщил Сергеев.

Он подчеркнул, что деятельность двух надзорных комиссий РАН очень важна, особенно в преддверии выборов членов организации, которые состоятся на следующей неделе. «Потому что она прежде всего дает представителям науки возможность посмотреть на себя со стороны и увидеть собственные недостатки, выявить отдельные проблемы перед выборами в структуры РАН. Хорошо, что мы это делаем сами и не ждем, когда после выборов об этом скажут другие», - подытожил Сергеев.