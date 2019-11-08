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Общество

Всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на свободу

10.11.2019 21:40|ПсковКомментариев: 0

Специалисты в воскресенье завершили выпуск последней партии белух, остававшихся в "китовой тюрьме" в Приморском крае, все животные на свободе, сообщает «Интерфакс».

«31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных», - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Операция по выпуску последних оставшихся в «китовой тюрьме» 50 белух началась во вторник. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье. Оставшуюся 31 белуху выпустили в этой же бухте в воскресенье одновременно с двух судов.

Ученые оценили операцию как успешную. «Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все выпуски прошли успешно», - отмечает в пресс-релизе пресс-служба ВНИРО.

За процессом наблюдали представители Greenpeace России. Они подтвердили, что всех животных выпустили.

«Мы смотрели на выпуск белух издалека, наше судно находилось примерно в 500 метрах от места выпуска», - сообщил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

«Мы не можем оценить состояние животных, насколько их поведение соответствует норме. Опять же, нам не дали присутствовать до конца, так как пограничники потребовали, чтобы наше судно покинуло зону выпуска. Объяснили это тем, что у нас нет всех необходимых разрешений», - сказал он, добавив, что у организации нет оснований не доверять представителям пограничной службы РФ.

Освобождать животных из «китовой тюрьмы» начали в конце июня. Их возили машинами и судном к месту вылова в Охотском море. Схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Источник: Псковская Лента Новостей
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