Общество

В Псковской области прошли профилактические рейды МЧС

10 ноября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях профилактики пожаров в городе Печоры осуществлен профилактический рейд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Под роспись проинструктировано 12 человек, распространено 40 листовок и памяток на противопожарную тематику. Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и Печорского района, а также рассмотрены основные причины пожаров в быту.