Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Да будет свет!
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Кто такие шабашники?
Аварий не будет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Идеальное авто в Автотим
Все на бал
Где отпраздновать корпоратив?
Где переобуть машину?
Мембранные сапоги Nordman
Реально работающий механизм
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.11.2019 09:305 Псковские медиа: Рейтинг доверия СМИ 10.11.2019 22:010 Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем 10.11.2019 21:400 Всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на свободу 10.11.2019 21:140 В Псковской области прошли профилактические рейды МЧС 10.11.2019 20:440 Новую жизнь старых парков обсудят участники международного семинара в пушкиногорском Бугрово 10.11.2019 19:450 Завтра в Псковской области ожидаются небольшие дожди
 
 
 
Самое популярное 07.11.2019 14:113 Стала известна дата открытия гипермаркета «Перекресток» в псковском торговом центре 07.11.2019 14:5618 «Дело Ульяны Михайловой». Сигналы и символы 07.11.2019 16:131 Псковская область: регион на таблетках 07.11.2019 14:148 Федор Турыгин возглавил управление информационной политики администрации Псковской области 07.11.2019 18:478 Что за ужас творится - псковичи пожаловались на разбросанные у воинской части упаковки из-под масла. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области прошли профилактические рейды МЧС

10.11.2019 21:14|ПсковКомментариев: 0

10 ноября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях профилактики пожаров в городе Печоры осуществлен профилактический рейд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В ходе рейда проведены беседы с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Под роспись проинструктировано 12 человек, распространено 40 листовок и памяток на противопожарную тематику. Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и Печорского района, а также рассмотрены основные причины пожаров в быту.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 285 человек
10.11.2019, 22:010 Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем 10.11.2019, 21:400 Всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на свободу 10.11.2019, 21:140 В Псковской области прошли профилактические рейды МЧС 10.11.2019, 20:440 Новую жизнь старых парков обсудят участники международного семинара в пушкиногорском Бугрово
10.11.2019, 20:151 Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза 10.11.2019, 19:450 Завтра в Псковской области ожидаются небольшие дожди 10.11.2019, 19:143 Глава РАН заявил о сокращении количества научного плагиата в России 10.11.2019, 18:422 Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата
10.11.2019, 18:102 Известная уроженка Пскова Оксана Федорова рассказала о работе в органах правопорядка 10.11.2019, 17:420 Более 120 спортсменов приняли участие в региональном чемпионате и первенстве по каратэ 10.11.2019, 17:132 Михаил Ведерников: Профессионализм, самоотверженность и принципиальность полиции - гарантия порядка и безопасности в регионе 10.11.2019, 16:440 Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас презентует новую книгу
10.11.2019, 16:152 Городские власти поздравляют сотрудников МВД России с Днем полиции 10.11.2019, 15:440 Роспотребнадзор разработал подход для лечения гепатита на основе геномного редактирования 10.11.2019, 15:150 В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении 10.11.2019, 14:451 Александр Козловский: Труд сотрудников органов внутренних дел заслуживает особенных слов благодарности
10.11.2019, 14:250 Псковский ансамбль баянистов «Концертина» - победитель международного конкурса «AccoPremium-2019» 10.11.2019, 14:0117 Комиссия гордумы Пскова отклонила кандидатуру Николая Кузьмина на должность штатного помощника депутата от «Яблока» 10.11.2019, 13:460 Форум «Счастье – жить!» прошел в Пскове 10.11.2019, 13:140 Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова
10.11.2019, 12:460 Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель станет электронным 10.11.2019, 12:150 Александр Котов: Люди хотят видеть в полицейском надежного защитника своих прав 10.11.2019, 11:443 Фотография Псковского кремля представлена на фотовыставке в ГУМе 10.11.2019, 11:159 Активного участника фестивалей реконструкции на Псковщине подозревают в убийстве с расчленением
10.11.2019, 10:590 Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ 10.11.2019, 10:300 Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард» 10.11.2019, 09:294 Президент предложил создать этические нормы взаимодействия людей и искусственного интеллекта
10.11.2019, 09:003 Правоохранители отмечают профессиональный праздник 09.11.2019, 22:280 В России планируют ввести систему поощрения аккуратных водителей 09.11.2019, 22:060 Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ 09.11.2019, 21:450 Вышедшая из берегов Шелонь затопила прибрежные улицы Порхова и вплотную подступила к крепости. ФОТО
09.11.2019, 21:249 Россияне стали пить меньше пива 09.11.2019, 20:590 Псковское региональное отделение Российской ассоциации политнауки подвело итоги работы за три года 09.11.2019, 20:370 В Псковской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 09.11.2019, 20:150 Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку
09.11.2019, 19:480 Три объекта дошкольного образования откроются в Пскове в следующем году 09.11.2019, 19:266 Дональд Трамп хочет приехать в Россию на празднование 75-летия Победы 09.11.2019, 19:010 Воскресенье в Псковской области будет облачным и дождливым 09.11.2019, 18:493 Михаил Ведерников оценил, как ведется реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове
09.11.2019, 18:421 Псковскую область могут отстранить от участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах 09.11.2019, 18:190 Решение об участии России в летней Олимпиаде примут до конца года 09.11.2019, 17:550 Семинары по скаутской православной педагогике пройдут в Доме причта Троицкого собора 09.11.2019, 17:330 Псковичку подозревают в фиктивной регистрации четырех жителей Таджикистана
09.11.2019, 17:121 С биографией создателя самого известного в мире автомата познакомили школьников псковские росгвардейцы 09.11.2019, 16:511 Потребность в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения сейчас огромная - порховский священник Виктор Шелухов 09.11.2019, 16:2511 Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке 09.11.2019, 15:541 В Пскове начались работы по ремонту улицы Декабристов
09.11.2019, 15:290 Символы Псковской области установили на 10-метровую кованую карту России в Крыму 09.11.2019, 15:072 Псковича напугал фонарный столб на Рижском проспекте. ФОТО 09.11.2019, 14:471 В Новосокольниках росгвардейцы задержали мужчину, укравшего спиртное из бара 09.11.2019, 14:363 В Петербурге преподавателя вуза задержали с отрубленными женскими руками
09.11.2019, 14:220 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Новое слово в театре кукол и «венский бал» в филармонии 09.11.2019, 13:558 Российский чиновник предложил расстреливать недовольных граждан 09.11.2019, 13:230 Поезда Москва - Псков и Псков - Москва прибыли с опозданием из-за аварии на железной дороге 09.11.2019, 12:590 Росгвардейцы задержали молодого псковича, похитившего спиртные напитки
09.11.2019, 12:370 Берлинская библиотека получила в дар книги из «Михайловского» 09.11.2019, 12:182 На улице Вокзальной в Пскове иномарка сбила пьяного пешехода-нарушителя 09.11.2019, 11:563 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на еженедельные занятия по английскому языку 09.11.2019, 11:097 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
09.11.2019, 10:450 Псковские баянисты победили в престижном музыкальном конкурсе 09.11.2019, 10:2311 Чубайс поделил советских граждан на лентяев и идиотов 09.11.2019, 09:573 Что говорит статистика о псковской молодежи? 09.11.2019, 09:290 Псков занял 27-е место в дорожном рейтинге ОНФ
09.11.2019, 09:043 Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019, 23:380 Рейтинг политической активности. 1-8 ноября 08.11.2019, 23:370 В Псковской области выявлено несколько нетрезвых водителей 08.11.2019, 23:236 «Акценты» Донецкого: Пешеходный Псков, возвращение «трезвевателя» и оскорбленный атаман Иванов
08.11.2019, 23:173 Уровень запыленности Пскова вырос больше чем на 50% 08.11.2019, 22:570 Псковичей зовут на фестиваль шерстяной и меховой одежды ручной работы 08.11.2019, 22:373 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО 08.11.2019, 22:170 Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали прямо из театра
08.11.2019, 21:571 Псковские участники Российско-латвийского семинара обсудили использование зеленых территорий 08.11.2019, 21:374 Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами 08.11.2019, 21:173 В Пскове земляные работы у часовни под Ольгинским мостом приостановили из-за нарушений. ФОТО 08.11.2019, 20:550 Великолукских полицейских чествовали в День сотрудника ОВД РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.