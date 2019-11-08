Общество

Новую жизнь старых парков обсудят участники международного семинара в пушкиногорском Бугрово

Завтра, 11 ноября, в Пушкиногорском районе начинает работу двухдневный семинар «Усадебные парки: настоящее и будущее» в рамках проекта «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России».

Как сообщается на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого примут непосредственное участие в работе мероприятия, организаторами семинара выступают «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (Россия), Псковская областная общественная организация «Чудской проект» (Россия), Балвский муниципалитет (Латвия).

Помимо презентации проекта NewLINE в программу первого (пленарного) дня семинара включены доклады и сообщения об истории, а также опыте восстановления и использования усадебных парков в Латвии и в России, конкретно — в Псковской области. Речь, в частности, пойдёт о бывшей усадьбе Лямоново в Красногородском районе, о парке на крепостном валу в Острове, парке в Гораях и так далее. Об усадебно-парковых комплексах XVIII—XIX веков на территории региона и, в первую очередь, разумеется, об усадебных садах Михайловского, Тригорского, Петровского участникам семинара расскажет главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника Галина Пиврик. А выступление заведующей кафедрой ботаники и экологии растений ПсковГУ Нины Истоминой будет посвящено значению исторических парков для сохранения и изучения биологического разнообразия, в том числе — редких и исчезающих видов живых организмов в местной природе.

Во второй день семинара предусмотрена работа в группах с последующим обсуждением её результатов, а также выездное заседание на тему «О восстановлении, сохранении и использовании Михайловского усадебного парка для туристических целей», которое пройдёт в сопровождении сотрудника музея-заповедника.

Полностью с программой мероприятия можно познакомиться здесь.

Напомним, что проект «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России» рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что за это время партнёры должны ознакомиться с состоянием усадебных парков Псковской области и Латгалии, а также изучить возможности их возрождения для развития туризма, разработать информационно-туристические и презентационные материалы, организовать цикл публикаций о ценностях этих исторических объектов и ряд обучающих мероприятий по парковому менеджменту. Основными результатами проекта должны стать создание в Пскове общедоступного парка на части Корытовского лесопарка, неподалёку от Центра лечебной педагогики, а также благоустройство так называемого «Медвежьего сада» — центрального парка латвийского Балви. Проект также включает в себя ряд культурных мероприятий на территориях целевых парков: так, например, в 2020 году организации-партнёры планируют провести международный открытый фестиваль «Горожане у Горожанских» (оба парка в своё время принадлежали роду дворян Горожанских) в Корытово.

Проект реализуется при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014—2020 годов.