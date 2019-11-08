Общество

Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, что отношения с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, ухудшились более двух лет назад.

Певица призналась, что поведение супруга резко изменилось после того, как он попал в «секту», которая действовала как тренинг личностного роста.

«Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи. Уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. Секта активировала весь негатив», -рассказала певица.

Лолита также призналась, что изначально не собиралась выходить за Иванова замуж: «Никогда не было таких ярких чувств».

При этом она добавила, что с ее стороны всегда было больше заботы.

«Слово "любовь" — очень большое, его надо заслужить, поэтому это не любовь», — сказала певица.

Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка была замужем четыре раза.