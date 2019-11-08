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Общество

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

11.11.2019 08:02|ПсковКомментариев: 0

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10-12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – 15-25%. Точный прогноз появится к концу ноября, отметил руководитель проекта Сергей Половников.

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов.

18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). 

В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.

Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой».

Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы, считают эксперты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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