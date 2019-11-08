Общество

В Великих Луках состоялся областной семинар руководителей школьных музеев

В Великих Луках состоялся областной семинар руководителей школьных музеев и руководителей исследовательских работников учащихся «Подвиг солдата живет в веках», который традиционно проводит Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре детского туризма, на открытии семинара всех участников приветствовал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он определил круг задач перед школьными музеями и пожелал плодотворной работы в преддверии 75-летия Великой Победы.

Программа семинара была интересной и насыщенной. Организаторы составили программу так, чтобы показать преемственную связь между школьными музеями, музеями учреждений дополнительного образования, средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений и государственными музеями. Участники семинара посетили музеи средних общеобразовательных школ №7, №16 и №6. Экскурсии по экспозициям проводили юные экскурсоводы, а руководители рассказали о деятельности музеев, об их роли в патриотическом воспитании школьников.

В Доме детского творчества познакомились с музеем, который стал лауреатом федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей-2018».

Побывали в краеведческом музее города Великие Луки и в доме-музее Софьи Ковалевской в Полибино.

Никого не оставили равнодушными музеи - «Музей спорта и олимпийского движения Псковского края» и «Музей здравоохранения». Музеи базируются на базе Великолукской академии физической культуры и спорта и в Великолукском медицинском колледже.

Подвели итоги семинара в средней школе № 6. На семинаре были озвучены новые требования Федерального центра детского туризма и краеведения об электронной паспортизации школьных музеев. Каждый школьный музей будет занесен в реестр. Координатором от Псковской области электронной паспортизации является Центр детского туризма.