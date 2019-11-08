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Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

11.11.2019 08:50|ПсковКомментариев: 0

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщил газете «Ведомости» ее представитель.

По данным газеты, в зависимости от направления новые сроки доставки составят от двух до восьми суток. При этом большинству россиян посылки будут доставлять максимум через два дня, а срок доставки посылок из городов-миллиоников в города с населением более 100 тыс. человек и обратно уменьшится до двух-трех дней.

В некоторых городах, население которых превышает 500 тыс. человек, посылки будут доходить спустя один день после отправления, обещает «Почта». В такой же срок будут получать отправления из Москвы жители некоторых городов Московской области - Балашихи, Подольска, Химок, Королева, Мытищ и пр.

Как сообщил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, сокращение сроков доставки обусловлено масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также пересмотром схемы существующих маршрутов и уменьшением сроков сортировки отправлений.

«Почта России» спустя почти пять лет после отказа от бюджетных субсидий попросила правительство выдать ей почти 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для своего инфраструктурного развития.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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