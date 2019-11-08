Общество

Госдума предложила выделить 10 млрд рублей на обучение предпенсионеров

Государственная дума России предложила поправки в федеральные бюджеты на 2020, 2021 и 2022 годы о выделении 10,2 млрд рублей регионам для образовательных программ гражданам от 50 лет в рамках национального проекта «Демография».

Ежегодно планируется выделять по 3,4 млрд рублей. Больше всего средств получит Краснодарский край - 153,4 млн рублей. По данным регионального министерства труда и социального развития, с которыми ознакомились «Известия», в Краснодарском крае живут 375 тыс. человек предпенсионного возраста, а работают из них - лишь 200 тыс.

«Гражданин предпенсионного возраста, который ищет работу, может обратиться в центр занятости и получить с его помощью дополнительное образование. Второй вариант — когда работодатель сам обучает сотрудников предпенсионного возраста, а затем ему компенсируют расходы», - рассказали в Минтруде о том, как россияне старшего возраста смогут воспользоваться возможностями дополнительного образования в рамках нацпроекта «Демография».

Второе и третье места по количеству выделяемых денег занимают Московская область (132,2 млн) и Республика Башкортостан (122,2 млн).

Образовательные программы для людей старше 50 лет входят в федеральную программу «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Всего на него ежегодно планируется выделять 5 млрд рублей. Их них 3,4 млрд предназначены для субсидий регионам и еще 1,6 в бюджет союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».