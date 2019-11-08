Общество

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные производителей.

С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%. Это привело к тому, что спрос на продукцию снизился. Только за год продажи овощей сократились до 2,8% в финансовом выражении.

Чаще всего люди стали отказываться от капусты (потребление упало на 12,3%), сладкого перца (почти 7%), репчатого лука (3,2%), огурцов (1,4%).

Данные указывают на то, что граждане России стали замещать овощи крупами. Реализация зерновых выросла на ,1% в деньгах и, как считают эксперты, продолжит укреплять позиции.