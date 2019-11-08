Общество

Детский сад в деревне Борисовичи готовится к сдаче. ФОТО

Детский сад в деревне Борисовичи будет сдан с опережением заявленных сроков, сообщается на официальных страницах в социальных сетях ГК «Стройиндустрия».

Открытие нового детского сада - радостное и очень ожидаемое событие для города. И уже совсем скоро сотни семей смогут привести своих детей в это дошкольное учреждение. Современный и очень уютный детский сад сможет принять 270 малышей.

Строительство данного детского сада стало логическим продолжением реализации плана по развитию района в деревне Борисовичи. Здание расположено рядом с ЖК «Спортивный квартал» и «Победа».

Согласно информации со стройки, здание детского сада готовится к сдаче. На данный момент заканчивается монтаж теневых навесов на детских площадках. Все остальные внешние работы завершены.

Здание детского сада готово к открытию:

На окнах висят шторы и жалюзи для защиты от солнца, расставлена удобная детская мебель.

Уже завезены большие телеэкраны, на которых малыши будут смотреть развлекательные и развивающие материалы.

Музыкальный зал подготовлен к проведению торжественного мероприятия в честь открытия детского сада – скоро на новеньком пианино прозвучат первые радостные мелодии. В самом зале сцена оборудована зеркалами, подсоединён и настроен проектор.

Оснащение спортивного зала укомплектовано полностью: смонтированы «шведские стенки», подвешены канаты, готово всё для физического развития детей.

В пищеблоке установлены новые и современные электроплиты, варочный котел и вся необходимая мебель.

Выполнены пуско-наладочные работы технических систем: отопления, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, пожарной сигнализации.

Благоустроена и прилегающая территория детского сада: сделаны комфортные пешеходные зоны, а также дороги для проезда автомобилей. Рядом с садиком расположена парковка.

Все работы на стройплощадке велись с использованием безопасных для здоровья материалов, с соблюдением всех строительных и санитарных норм. Скоро будет объявлена дата открытия.