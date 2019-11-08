Общество

В Великих Луках прошло первенство по общей физической подготовке среди юнармейцев

В Великих Луках на базе городского центра допризывной подготовки прошло первенство по общей физической подготовке среди юнармейских отрядов города Великие Луки, посвященное 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии соревнований присутствовали почетные гости: начальник управления по профилактике правонарушений, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельной категории граждан администрации города Великие Луки, директор городского центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Великие Луки Игорь Буйко, председатель общественной организации «Ветеран Вооруженных Сил города Великие Луки и Великолукского района» Петр Подгорный.

В первенстве приняли участие 44 человека. По итогам трех дисциплин, а именно комплексного силового упражнения, прыжка с места в длину и подтягивания на перекладине, в младшей возрастной группе лучшими стали:

Регина Рюй МБОУ СОШ № 9,

Снежана Петрова МАОУ «Кадетская школа»,

Алина Шабанова МАОУ «Кадетская школа»,

Матвей Могулев МБОУ СОШ № 9,

Дмитрий Хозяинов МБОУ Лицей № 10,

Игорь Иванов МБОУ Лицей № 10.

В старшей возрастной группе результаты следующие:

Виолетта Иванова МАОУ «Кадетская школа»,

Софья Рубенкова МБОУ СОШ № 1,

Полина Кириллова МАОУ «Педагогический лицей»,

Сергей Коровко МАОУ «Кадетская школа»,

Владимир Третьяков МАОУ «Кадетская школа»,

Дмитрий Романов МБОУ «Гимназия им.С.В.Ковалевской».

В виде «неполная разборка/сборка автомата АК-74» лучшими стали юнармейцы МБОУ Лицей 10: