В Великих Луках прошло первенство по общей физической подготовке среди юнармейцев

В Великих Луках на базе городского центра допризывной подготовки прошло первенство по общей физической подготовке среди юнармейских отрядов города Великие Луки, посвященное 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На открытии соревнований присутствовали почетные гости: начальник управления по профилактике правонарушений, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельной категории граждан администрации города Великие Луки, директор городского центра допризывной подготовки и патриотического воспитания города Великие Луки Игорь Буйко, председатель общественной организации «Ветеран Вооруженных Сил города Великие Луки и Великолукского района» Петр Подгорный.
В первенстве приняли участие 44 человека. По итогам трех дисциплин, а именно комплексного силового упражнения, прыжка с места в длину и подтягивания на перекладине, в младшей возрастной группе лучшими стали:
В старшей возрастной группе результаты следующие:
В виде «неполная разборка/сборка автомата АК-74» лучшими стали юнармейцы МБОУ Лицей 10: