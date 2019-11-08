Общество

Два праздника отметили пожилые люди на тематических посиделках в Псковском Красном Кресте

Участники проекта «Помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» на очередных тематических посиделках чествовали октябрьских «новорожденных» и отмечали годовщину Великой Октябрьской революции. Первая часть встречи была посвящена пожилым людям-участникам проекта, родившимся в октябре. Четыре «виновника торжества» принимали поздравления от своих коллег по проекту. Для именинниц месяца мужчины проекта подготовили не только добрые сердечные пожелания, но и поздравительные открытки, и цветы. Для женщин это стало приятным неожиданным сюрпризом. Для всех именинников участники встречи читали стихи, пели песни, а коллективные кричалки-пожелания добавили хорошего настроения всем присутствующим на посиделках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

После чаепития пожилые люди вторую часть встречи посвятили немного забытому празднику - Дню Великой Октябрьской революции. С ностальгией вспоминали пожилые люди, как ходили на демонстрации, как искренне радовались ноябрьскому празднику и чувствовали себя частью большой могучей страны. По словам участников встречи, большим преимуществом советского общества было отсутствие явного социального неравенства. Люди были добрее и внимательнее друг к другу. Ценились дружба, честный труд и бескорыстная взаимопомощь. С сожалением представители старшего поколения отметили, что эти добродетели сегодня обесценились. В заключение встречи пожилые люди вспоминали и с удовольствием пели песни, которые звучали каждый год во время ноябрьских демонстраций.

Напомним, что тематические посиделки состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.