Общество

Псковских Дедов Морозов приглашают на международный Театрализованный фестиваль

24-31 января 2020 года пройдет Театрализованный фестиваль Дедов Морозов из разных стран. Программа пройдет в формате диалога культур и послужит развитию культурных связей между народами, а также будет способствовать продвижению русского языка и российских многонациональных традиций за рубежом. Фестиваль проводят Болгарский благотворительный общественный фонд «Мастера» и Омский региональный благотворительный фонд «Культура Сибири», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятия фестиваля пройдут на горнолыжном курорте Пампорово (Республика Болгария).

Поучаствовать в фестивале приглашают Дедов Морозов и других сказочных зимних персонажей, которые являются символами празднования Нового Года разными народами мира. Кроме того, организаторы фестиваля ждут заявок от мастеров кулинарии, ремесленников, художников, организаторов розыгрышей, лотерей, торговцев сувенирной продукцией и так далее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября.

Подробную информацию о событии можно узнать по телефону +359897056777 и е-mail: vov-59@mail.ru.