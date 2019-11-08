Общество

Россияне забыли в МФЦ 1,5 млн документов на недвижимость

С начала 2019 года россияне забыли в многофункциональных центрах (МФЦ) больше 1,53 млн оригиналов документов на недвижимость, оформление которых они заказывали. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной кадастровой палаты, сообщает «Интерфакс».

В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг. Больше всего документов не забрали жители Свердловской области (154 700 экземпляров), Томской области (81 000), Челябинской области (69 100), Татарстане (65 400). В Москве забыли 29 400 документов, в Петербурге - 24 200. , Курской области (57,7 тыс.). В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели составили 29,4 и 24,2 тыс. соответственно.

Наименее забывчивы жители Ямало-Ненецкого АО (два документа), Дагестана и Алтая - по нескольку десятков. В Ингушетии показатель - ноль.

Большую часть забытых документов составили договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы - экземпляры продавцов недвижимости.

Эти документы хранились в МФЦ по 30 дней, а затем поступили в архив палаты. Ведомство разъяснило, как их получить. Это можно сделать, запросив через МФЦ или в офисах территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта недвижимости.