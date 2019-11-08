Общество

Природа обновила рекорды тепла в Пскове

10 ноября в Пскове был побит рекорд тепла 1939 года. Как сообщает портал meteovesti.ru, в Пскове вчера воздух прогрелся до +11,4.

Рекорды этого же года были перекрыты в Санкт-Петербурге - там +10,1, что на 0,6 выше прежнего достижения 1939 года и Тихвине (+8,8 и соответственно).

Очередной атлантический циклон, накануне вышедший в акваторию Финского залива, и его помощник с центром над Балканами совместными усилиями сформировали над территорией Европейской России мощный поток теплого и влажного воздуха, что существенно повысило температурный режим местами до рекордных значений. В воскресенье положительная аномалия температуры наблюдалась на обширной территории от берегов Невы до побережья Черного и Каспийского морей и составила 6…11 градусов.

Самый жаркий рекорд зафиксирован в Симферополе – там максимальная температура воздуха достигла +27,1, что сразу на 3 градуса выше достижения 2010 года. Обновлены суточные температурные максимумы и в некоторых населённых пунктах Дагестана.

В ближайшие дни практически на всей территории Европейской России станет прохладнее, однако пока температурный фон продолжит превышать рамки климата, а величина положительной аномалии составит 3…6 градусов.