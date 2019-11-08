Общество

ИЖС, СНТ, ЛПХ и ОНТ: что это за буквы?

При выборе земельного участка для строительства будущего дома покупателю неизбежно придется столкнуться с целым рядом терминов, о существовании которых он, возможно, никогда прежде не слышал. Тип, категория, назначение земли, непонятные аббревиатуры типа ИЖС, ЛПХ и СНТ – как во всем этом разобраться? Об этом рассказала эксперт Кадастровой палаты Ирина Ояотс.

«Важно знать: построить дом разрешается не на любом участке, даже если вы его купили, - подчеркнула Ирина Ояотс. - На одних можно возводить коттеджи для круглогодичного проживания, на других - только летнюю дачу, а на некоторых разрешено только разбить огород и поставить сарай для хранения инструментов. Во всех этих нюансах лучше разобраться заранее».

ИЖС, СНТ, ЛПХ и ОНТ: что это значит?

В Кадастровой палате сообщили, что ИЖС – земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Самые востребованные и дорогие земельные участки. Такие участки всегда находятся в населенных пунктах и предназначены для возведения домов не выше трех этажей. Подойдет для тех, кто хочет дом за городом с готовой инфраструктурой. Такие дома строят для проживания в течении всего года. У дома есть почтовый адрес.

СНТ – садовое некоммерческое товарищество. Это современный вариант садоводства. Это тоже объединение участков, но уже для земледелия, а не для отдыха. СНТ, как правило, находятся за пределами населенных пунктов и занимают более плодородные земли. Подойдет для тех, кто планирует заниматься сельским хозяйством и не исключает возможности построить загородный дом. Такие участки стоят значительно дешевле, чем земля для ИЖС и часто расположены в красивых местах с хорошей экологией. Если дом, построенный на землях СНТ, соответствует всем требованиям жилого дома, то в нем можно будет оформить постоянную регистрацию, независимо от того, находится ли дачный дом в населенном пункте или за его пределами

ЛПХ - личное подсобное хозяйство. Глaвнoe oтличиe yчacткoв ЛПX oт зeмeль ИЖC и CHT в тoм, чтo oни pacпoлaгaютcя кaк внe нaceлeнныx пyнктoв – пoлeвыe зeмeльныe yчacтки, тaк и внyтpи ниx - пpиycaдeбныe зeмeльныe yчacтки. Пoлeвoй yчacтoк зeмли ЛПX мoжнo иcпoльзoвaть лишь для выpaщивaния ceльxoзпpoдyкции. Ha нeм зaпpeщeнo cтpoитeльcтвo любыx oбъeктoв. Пpиycaдeбный yчacтoк зeмли ЛПX крoмe выpaщивaния ceльxoзкyльтyp мoжeт пpимeнятьcя и для вoзвeдeния нa нeм пpoизвoдcтвeнныx, бытoвыx и жилыx здaний. Пpи этoм coблюдaютcя вce пpaвилa и нopмaтивы для иx paзмeщeния.

ОНТ - огородное некоммерческое товарищество. Земли, с видом разрешенного использования "огородничество" предназначены для выращивания различных сельскохозяйственных культур. На участке, относящемся к ОНТ, возможно только возведение хозяйственных построек, необходимых для ведения огороднической деятельности (например, погреб, сарай, баня и теплица). Прописаться на таком участке невозможно.

«Выбор участка земли с учетом его правового статуса зависит от того, как вы будете использовать участок», - подчеркнула Ирина Ояотс.

Для редких визитов или сезонного проживания подойдут и участки СНТ. Если же вы планируете строить коттедж и проживать в нем постоянно, то, конечно, необходимо рассматривать только участки ИЖС.