Сформирован состав членов жюри «Киномании» в номинации «Кино – это жизнь»

В категории для продолжающих и профессионалов участники «Киномании» смогут побороться за победу в следующих номинациях: «Лучший молодежный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссера», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.
Работы участников «Киномании» в номинации для профессиональных кинолюбителей оценивают следующие члены жюри:
Напомним, финал конкурса состоится 13 ноября в малом зале Псковского драматического театра им. Пушкина.
Отметим, свыше 100 работ со всей России прислали кинолюбители на «Киноманию» в этом году. В финале конкурса «Киномания» запланирован показ 10 лучших картин молодых режиссеров и объявление победителей в 8 номинациях.