Общество

Сформирован состав членов жюри «Киномании» в номинации «Кино – это жизнь»

В категории для продолжающих и профессионалов участники «Киномании» смогут побороться за победу в следующих номинациях: «Лучший молодежный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссера», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

Работы участников «Киномании» в номинации для профессиональных кинолюбителей оценивают следующие члены жюри:

Юрий Фетинг - кинорежиссер, актер, сценарист, монтажер, преподаватель кафедры кино и фото искусства в СПбГИК, а также в Высшей Школе Режиссеров и Сценаристов (ВШРиС).

Алексей Гусев - доцент кафедры кино и фотоискусства СПбГИК, кандидат искусствоведения, режиссер и автор сценариев.

Артист VOID - европейский художник, режиссер и музыкант, набирающий популярность в Европе и США.

Напомним, финал конкурса состоится 13 ноября в малом зале Псковского драматического театра им. Пушкина.

Отметим, свыше 100 работ со всей России прислали кинолюбители на «Киноманию» в этом году. В финале конкурса «Киномания» запланирован показ 10 лучших картин молодых режиссеров и объявление победителей в 8 номинациях.