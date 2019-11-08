Теперь наркоманию можно лечить с помощью смартфона

Недавно одной из IT-компанией было представлено новое приложение reSET. Работа этой программы направлена на помощь людям, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью. Стоит также отметить, что практикующие врачи положительно отнеслись к приложению и даже используют его, как один из своих терапевтических методов.
На дворе XXI век и технологии не стоят на месте. Ежедневно выпускаются новейшие гаджеты, которые направлены на упрощение повседневной жизни каждого человека. Особое внимание стоит уделить использованию смартфонов. Современные телефоны содержат в своем меню большое количество программ. Использование приложений облегчает не только общение с друзьями и близкими в социальных сетях, но и даже походы в магазин. В телефоне сохраняется разная информация – фотографии, контакты, банковские и скидочные карты, расписания и другие полезные штуки.
В ходе тестирования приложения reSET было проведено ряд исследований среди больных. Результаты тестов показывают, что программа помогает. Было установлено, что пациенты, которые пользовались приложением почти в три раза чаще воздерживались от употребления алкоголя, кокаина, марихуаны и других наркотических веществ, нежели те, кто его не использовал.
Спустя год программу доработали специально для пациентов с опиоидной зависимостью. Ее назвали reSET-O.
По словам директора компании, которая выпустила это приложение, для загрузки программы на смартфон требуется наличие рецепта от врача. Рецепт дает доступ к продукту на 12 недель, в течении которых пациенту нужно заполнять своих показатели. Все данные отправляются к лечащему врачу и дает возможность подобрать план лечения наркотической зависимости к каждому пациенту.
В программе присутствует не только дневник пациента, но и комплекс психологических упражнений, которые стоит выполнять 4 раза в неделю. Это занимает не больше 30 минут в день. В приложении также присутствуют определенные награды и медали, которые стимулируют больных заполнять дневник и выполнять упражнения.
Стоит отметить, что награды разных видов. От значков и цифровых картинок в самой программе до реальных подарочных сертификатов, которые можно обменять на материальные ценности, но которые нельзя обменять на наркотические вещества.
На достигнутом компания не останавливается и продолжает усовершенствовать существующую программу. Также ведется работа по написанию приложений для борьбы с другими зависимостями.
Наркомания – зависимость человека от веществ и препаратов, которые влияют на психику больного. Это очень сложная и опасная болезнь, которая требует лечения.
Человек, который попадает под зависимость от наркотических веществ, перестает контролировать себя, свое поведение и желания. Со временем они теряют интерес к жизни, учебе, работе и, даже, к семье. Очень часто такие люди истощаются как морально, так и физически. Единственная проблема, которая волнует наркоманов – поиск наркотиков и последующее облегчение после их принятия на некоторое время.
К сожалению, мировая статистика по количеству наркотически зависимых людей неутешительна. Одна из причин такой тенденции заключается в легкодоступности некоторых видов веществ не только взрослым, но и детям. Люди, которые употребляют наркотические вещества в любом их виде очень часто страдают не только от психологической зависимости, но и физической. Почти все наркоманы, употребляя наркотики разрушают свой организм постепенно. В большинстве случаев встречается и ВИЧ-инфицирование по причине легкомысленности людей к происходящему вокруг них.
Единственный выход из сложившейся ситуации – обратиться за помощью в специализированные центры. Где могут подобрать грамотное и действенное лечение для каждого больного.
Развитие наркомании у человека разделяют на три стадии:
К сожалению, употребление наркотических веществ среди детей и подростков становиться серьёзной проблемой в последние годы. Превентивные меры от наркомании не помогают уберечь молодых людей от пагубного пристрастия к наркотикам. Даже подростки, которые не успели окончить школу могут попасть в зависимость.
По данным печальной статистики, 30% от общего количества наркозависимых людей – это дети в возрасте до 16 лет. Такие цифры говорят о том, что родители должны больше внимания уделять детям, постоянно контактировать с ними и вести доверительные отношения.
Если случилось так, что наркотики оказались в жизни семьи, то не стоит паниковать. Нужно неотлагательно обратиться в специализированные центры, которые ежедневно борются с такими проблемами. Врачи и персонал обучены справляться с ситуациями, в которых обычные люди просто опускают руки. Лечение наркомании за рубежом находится на высоком уровне.