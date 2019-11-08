Общество

Россияне стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах

Самые маленькие чаевые оставляют на заправках и автомойках. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кому россияне чаще всего оставляют чаевые и в каком размере. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос: «Кому вы в последний раз оставляли чаевые?» - 3 из 10 опрошенных назвали барменов и официантов. Таксистов поощрил практически каждый пятый (19%). По 8% респондентов оставляли чаевые на заправке или автомойке. «На чай» курьерам оставляли лишь 3%, работникам отеля - 2%. Принципиально не оставляют чаевых 18% россиян.



Больше шансов получить «на чай» официанту кафе или ресторана от женщин: вспоминая, кому они в последний раз оставили чаевые, работников общепита назвали 33% женщин и 27% мужчин. Мужчины же чаще говорили, что не дают денег сверх платы по счету: 22% против 13% среди женщин.



На вопрос, как часто оставляют чаевые в тех или иных заведениях, 38% россиян ответили, что всегда оставляет чаевые в барах и ресторанах, каждый третий делает это время от времени. Чаевые таксистам всегда оставляет 21%, иногда - 35%. Курьеров всегда поощряют 18%, иногда - 24%. Чаевые парикмахерам, работникам отелей и заправщикам всегда или время от времени оставляют 36-37% опрошенных.



Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях - в среднем 250 руб. «На чай» в заведениях общепита оставляют около 215 рублей. Около 120 рублей достается сверх счета парикмахерам, 100 рублей - курьерам. Средние чаевые таксистам составляют 75%. Работникам автозаправки оставляют около 55 рублей «на чай».



За 3 года практически на треть выросли чаевые официантам и барменам: 165 рублей в 2016 году и 215 рублей сегодня. Работникам отелей стали оставлять меньше денег: 303 и 250 рублей соответственно. Уменьшились чаевые курьерам: 115 и 100 рублей. Практически не изменились суммы, которые оставляют в качестве чаевых парикмахерам, таксистам и заправщикам: 120, 75 и 55 рублей соответственно.



