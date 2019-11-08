Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где отпраздновать корпоратив?
Кто такие шабашники?
Да будет свет!
Все на бал
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Идеальное авто в Автотим
Аварий не будет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Реально работающий механизм
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.11.2019 09:305 Псковские медиа: Рейтинг доверия СМИ 11.11.2019 13:070 Михаил Ведерников: Прием земельных участков от Минобороны - важная задача для Псковской области 11.11.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 11.11.2019 12:510 В Пскове прошли соревнования по дзюдо, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел 11.11.2019 12:380 В Пскове презентуют проект «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» 11.11.2019 12:303 Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления
 
 
 
Самое популярное 08.11.2019 15:3910 Интерактив: Ремонт ул. Я. Фабрициуса «закончили» досрочно 09.11.2019 21:450 Вышедшая из берегов Шелонь затопила прибрежные улицы Порхова и вплотную подступила к крепости. ФОТО 08.11.2019 11:150 Петербургским хирургам, опубликовавшим фото извлеченного из тела мужчины фаллоса, грозит наказание 08.11.2019 10:285 С сегодняшнего дня в Псковской области увеличено время продажи алкоголя 09.11.2019 18:421 Псковскую область могут отстранить от участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россияне стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах

11.11.2019 12:29|ПсковКомментариев: 0

Самые маленькие чаевые оставляют на заправках и автомойках. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кому россияне чаще всего оставляют чаевые и в каком размере. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос: «Кому вы в последний раз оставляли чаевые?» - 3 из 10 опрошенных назвали барменов и официантов. Таксистов поощрил практически каждый пятый (19%). По 8% респондентов оставляли чаевые на заправке или автомойке. «На чай» курьерам оставляли лишь 3%, работникам отеля - 2%. Принципиально не оставляют чаевых 18% россиян.

Больше шансов получить «на чай» официанту кафе или ресторана от женщин: вспоминая, кому они в последний раз оставили чаевые, работников общепита назвали 33% женщин и 27% мужчин. Мужчины же чаще говорили, что не дают денег сверх платы по счету: 22% против 13% среди женщин.

На вопрос, как часто оставляют чаевые в тех или иных заведениях, 38% россиян ответили, что всегда оставляет чаевые в барах и ресторанах, каждый третий делает это время от времени. Чаевые таксистам всегда оставляет 21%, иногда - 35%. Курьеров всегда поощряют 18%, иногда - 24%. Чаевые парикмахерам, работникам отелей и заправщикам всегда или время от времени оставляют 36-37% опрошенных.

Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях - в среднем 250 руб. «На чай» в заведениях общепита оставляют около 215 рублей. Около 120 рублей достается сверх счета парикмахерам, 100 рублей - курьерам. Средние чаевые таксистам составляют 75%. Работникам автозаправки оставляют около 55 рублей «на чай».

За 3 года практически на треть выросли чаевые официантам и барменам: 165 рублей в 2016 году и 215 рублей сегодня. Работникам отелей стали оставлять меньше денег: 303 и 250 рублей соответственно. Уменьшились чаевые курьерам: 115 и 100 рублей. Практически не изменились суммы, которые оставляют в качестве чаевых парикмахерам, таксистам и заправщикам: 120, 75 и 55 рублей соответственно.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 343 человека
11.11.2019, 13:150 Более чем на 19 млрд рублей пополнили региональный бюджет налоговики Псковской области с начала года 11.11.2019, 13:070 Михаил Ведерников: Прием земельных участков от Минобороны - важная задача для Псковской области 11.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 11.11.2019, 12:560 Из квартиры в Великих Луках украли телевизор
11.11.2019, 12:510 В Пскове прошли соревнования по дзюдо, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел 11.11.2019, 12:431 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя 11.11.2019, 12:380 В Пскове презентуют проект «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» 11.11.2019, 12:310 В Плюсском районе по «горячим следам» раскрыт угон автомобиля
11.11.2019, 12:303 Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления 11.11.2019, 12:290 Россияне стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах 11.11.2019, 12:270 Повышение зарплат муниципальных служащих было целью нашей жизни последние годы - Валентина Понизовская 11.11.2019, 12:190 Теперь наркоманию можно лечить с помощью смартфона
11.11.2019, 12:071 Пропавшую девушку из Великих Лук нашли в Пермском крае 11.11.2019, 12:050 Александр Котов: Для полного решения вопроса по зарплатам муниципальных служащих нужно найти источники финансирования 11.11.2019, 12:040 Сформирован состав членов жюри «Киномании» в номинации «Кино – это жизнь» 11.11.2019, 12:000 Псков-Лада проведет выездной тест-драйв в Острове
11.11.2019, 11:500 Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент 11.11.2019, 11:433 Михаил Ведерников: Со следующего года престиж работы в органах местного самоуправления будет повышаться 11.11.2019, 11:420 Пскович похитил из кафе спиртные напитки 11.11.2019, 11:350 Два праздника отметили пожилые люди на тематических посиделках в Псковском Красном Кресте
11.11.2019, 11:310 «Постскриптум»: «100 самых влиятельных псковичей» и спад протестной активности 11.11.2019, 11:260 Природа обновила рекорды тепла в Пскове 11.11.2019, 11:173 Сегодня изберут секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» 11.11.2019, 11:111 В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
11.11.2019, 10:570 Россияне забыли в МФЦ 1,5 млн документов на недвижимость 11.11.2019, 10:490 Пресечена попытка перемещения патронов через границу РФ в Псковской области 11.11.2019, 10:470 Дмитрий Месхиев станет гостем программы «Собственной персоной» 11.11.2019, 10:380 В Великих Луках прошло первенство по общей физической подготовке среди юнармейцев
11.11.2019, 10:330 Великолучанка лишилась 5 тысяч рублей при попытке вернуть потерянные кошелек и документы 11.11.2019, 10:250 Детский сад в деревне Борисовичи готовится к сдаче. ФОТО 11.11.2019, 10:220 Псковских Дедов Морозов приглашают на международный Театрализованный фестиваль 11.11.2019, 10:131 Архитектурная композиция «Семь гномов», лишившаяся трех элементов, не является муниципальной собственностью
11.11.2019, 10:000 Автоцентр «Прагматика» приглашает псковичей присоединиться к программе лояльности 11.11.2019, 09:482 В Петербурге у безработного жителя Псковской области угнали Toyota Camry за 2,2 млн рублей 11.11.2019, 09:360 Сотрудникам псковского ДСУ выплатили зарплату на сумму более 2,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры 11.11.2019, 09:321 Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу
11.11.2019, 09:035 Усатый рыжий питомец появился у и.п. главы Пскова 11.11.2019, 08:596 Интерактив: Спасите дерево от бобра! 11.11.2019, 08:571 Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо 11.11.2019, 08:500 «Почта России» сократит сроки доставки посылок
11.11.2019, 08:391 Госдума предложила выделить 10 млрд рублей на обучение предпенсионеров 11.11.2019, 08:290 Банки увеличили объемы кредитования в России 11.11.2019, 08:250 В Великих Луках состоялся областной семинар руководителей школьных музеев 11.11.2019, 08:170 Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
11.11.2019, 08:020 Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году 10.11.2019, 22:010 Лолита рассказала, из-за чего закончились ее отношения с мужем 10.11.2019, 21:400 Всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на свободу 10.11.2019, 21:140 В Псковской области прошли профилактические рейды МЧС
10.11.2019, 20:440 Новую жизнь старых парков обсудят участники международного семинара в пушкиногорском Бугрово 10.11.2019, 20:153 Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза 10.11.2019, 19:450 Завтра в Псковской области ожидаются небольшие дожди 10.11.2019, 19:143 Глава РАН заявил о сокращении количества научного плагиата в России
10.11.2019, 18:426 Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата 10.11.2019, 18:103 Известная уроженка Пскова Оксана Федорова рассказала о работе в органах правопорядка 10.11.2019, 17:420 Более 120 спортсменов приняли участие в региональном чемпионате и первенстве по каратэ 10.11.2019, 17:132 Михаил Ведерников: Профессионализм, самоотверженность и принципиальность полиции - гарантия порядка и безопасности в регионе
10.11.2019, 16:440 Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас презентует новую книгу 10.11.2019, 16:152 Городские власти поздравляют сотрудников МВД России с Днем полиции 10.11.2019, 15:440 Роспотребнадзор разработал подход для лечения гепатита на основе геномного редактирования 10.11.2019, 15:150 В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в хищении
10.11.2019, 14:452 Александр Козловский: Труд сотрудников органов внутренних дел заслуживает особенных слов благодарности 10.11.2019, 14:250 Псковский ансамбль баянистов «Концертина» - победитель международного конкурса «AccoPremium-2019» 10.11.2019, 14:0125 Комиссия гордумы Пскова отклонила кандидатуру Николая Кузьмина на должность штатного помощника депутата от «Яблока» 10.11.2019, 13:460 Форум «Счастье – жить!» прошел в Пскове
10.11.2019, 13:140 Исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова 10.11.2019, 12:460 Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель станет электронным 10.11.2019, 12:150 Александр Котов: Люди хотят видеть в полицейском надежного защитника своих прав 10.11.2019, 11:443 Фотография Псковского кремля представлена на фотовыставке в ГУМе
10.11.2019, 11:1510 Активного участника фестивалей реконструкции на Псковщине подозревают в убийстве с расчленением 10.11.2019, 10:590 Власти Великих Лук поздравили великолучан с Днем сотрудника внутренних дел РФ 10.11.2019, 10:300 Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард»
10.11.2019, 09:295 Президент предложил создать этические нормы взаимодействия людей и искусственного интеллекта 10.11.2019, 09:004 Правоохранители отмечают профессиональный праздник 09.11.2019, 22:280 В России планируют ввести систему поощрения аккуратных водителей 09.11.2019, 22:060 Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.