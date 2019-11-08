Общество

Александр Котов: Для полного решения вопроса по зарплатам муниципальных служащих нужно найти источники финансирования

«Впервые за долгие годы мы общими усилиями подошли к решению проблемы оплаты труда муниципальных служащих», - сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 11 ноября.

«Это серьезная работа, но мы ее еще не закончили», - заявил он и подчеркнул, что для полного решения данного вопроса необходимо найти источники финансирования.

Александр Котов также пояснил, что закон направлен на то, чтобы муниципальные служащие почувствовали серьезное отношение к своей работе со стороны. «Цели, которые преследовали при принятии закона, - выстроить четкую систему оплаты труда, чтобы она соотносилась по должностям, соотносилась с должностями государственной гражданской службы», - отметил спикер регионального парламента.

Внести поправки в принятый закон, по его словам, - «не проблема», и при необходимости это будет сделано.

Наряду с этим Александр Котов призвал глав муниципальных образований региона вместе заняться вопросами поиска источников финансирования, что, к примеру, будет возможно за счет экономии финансовых затрат.