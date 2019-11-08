Общество

Повышение зарплат муниципальных служащих было целью нашей жизни последние годы - Валентина Понизовская

«У нас есть уверенность в том, что с 1 января 2020 года мы сможем материально поддержать муниципальных служащих Псковской области», - сообщила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская на общем собрании членов ассоциации 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы знаем, какая колоссальная работа была проведена», - заявила она и выразила слова благодарности губернатору Михаилу Ведерникову за поддержку работников муниципальной сферы. По словам Валентины Понизовской, данный закон улучшит качество предоставляемых услуг и поможет сохранить существующие кадры, а также привлечь молодежь.

«Мы к этому шли долго. Это было целью нашей жизни последние годы. Я уверена, что каждый работник муниципальной службы оценит это по достоинству и оправдает надежды. Мы будем работать качественно и достойно», - заявила Валентина Понизовская.