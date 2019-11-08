Общество

Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» вступила в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Такое решение было принято на общем собрании членов Совета 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель «Совета муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская сообщила, что соответствующее предложение поступило от руководителя Национальной ассоциации Ивана Цецерского.

По ее словам, такое предложение было направлено во все ассоциации муниципальных образований, и многие приняли это предложение.