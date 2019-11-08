Общество

В Пскове презентуют проект «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap»

Презентация проекта «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» состоится в пятницу, 15 ноября, в Пскове. Как сообщили в региональном отделении Союза пенсионеров России, целью проекта является улучшение качества жизни пенсионеров Псковской области, сохранение возможности для развития их интеллектуальных и творческих потенциалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Основная идея проекта «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» - обеспечение преемственности поколений и передачи культурно-этнических ценностей, в результате которого обе стороны образовательного процесса - слушатели Университета третьего возраста и студенты ПсковГУ - смогут реализовать себя посредством участия в совместном творчестве и коммуникативной деятельности как на родном, так и на изучаемых иностранных языках.

Кроме того, участники проекта приобретут навыки владения и понимания иностранной разговорной речи, умение задавать вопросы собеседнику и отвечать на них, научатся лучше понимать особенности каждой социальной группы. Знакомство слушателей Университета третьего возраста с иностранными языками позволит сохранить семейные ценности и контакты, поможет установлению «мостов взаимопонимания» с молодым поколением.

Для участия в мероприятии приглашены руководители и актив РО ООО СПР по Псковской области, представители общественных организаций, преподаватели и слушатели факультета иностранных языков Университета третьего возраста Пскова, студенты факультета филологии и иностранных языков ПсковГУ.

Участники мероприятия будут проинформированы о деятельности факультета иностранных языков Университета третьего возраста, познакомятся с целями, задачами и планом реализации проекта, получат возможность для неформального живого межпоколенческого диалога. В рамках презентации будет представлена экспозиция творческих работ «Трансформация фотографий в картины маслом» Людмилы Липко, созданных по результатам социального проекта «Взгляд поколений».

Проект «Поколения вместе - душа на месте: Crossing the Generation Gap» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Средства выделены Администрацией Псковской области по договору о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социального проекта на территории Псковской области, направленного на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Презентация проекта пройдет в 12:00 в помещении офиса «Команда 2018» по адресу: Псков, улица Некрасова, 19.