Общество

В Пскове прошли соревнования по дзюдо, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел

В одном из спортивно-развлекательных парков областного центра состоялся представительный турнир под девизом «Дзюдо – ты гибкий путь, надежная дорога, такой вид спорта всем нам нужен!».

Его цель - воспитание молодежи в духе патриотизма, привлечение молодых людей к здоровому образу жизни, а также популяризация и развитие такого олимпийского вида спорта как дзюдо. Общую подготовку и проведение соревнований осуществляла Псковская областная федерация дзюдо при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области. Традиционно одним из организаторов мероприятия выступил член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, председатель Центра чеченской культуры «Барт» (Единство) Саид Дукаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На татами вышли более ста юных спортсменов из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Гатчины, Себежа, Пушкинских Гор. На турнир были приглашены почетные гости. Среди них - участник Олимпийских игр в Пекине, заслуженный мастер спорта по дзюдо, заместитель председателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации Всероссийского общества «Динамо» Руслан Гасымов, председатель Псковского регионального отделения федерации самбо России Дмитрий Алексинский, депутат Псковского областного собрания Лидия Иванова, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Роман Курилов. Главный судья соревнований – судья первой категории Сергей Фомин.

Отметим, что накал спортивных страстей в зале нарастал с приближением поединков к финалу. Не обошлось без слез - как радости, так и разочарования. Родители ребят тоже проявили себя активными и заинтересованными болельщиками. Победителей турнира наградили медалями, грамотами и кубками.