Общество

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности охранных предприятий

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о частной детективной и охранной деятельности на поднадзорных объектах, в ходе которой выявила факты оказания ООО «ЧОП «Крепость», ООО ЧОО «А.К.П» и ООО ЧОО «Скорпион» услуг с нарушением требований.

У ряда охранников отсутствовали личные карточки, отсутствовали удостоверения охранников, форменная одежда с соответствующими знаками отличия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой в отношении ООО ЧОО «Скорпион» и ООО ЧОО «А.К.П» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, а также руководителям вышеуказанных предприятий внесены представления, их рассмотрение и устранение нарушений контролируются.