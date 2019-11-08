Общество

Транспортной прокуратурой выявлены нарушения на железнодорожном вокзале Невель-2

Великолукская транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале Невель-2 провела проверку исполнения соблюдения требований законодательства о защите прав пассажиров, в том числе инвалидов в ходе которой выявила нарушения.

Так, на вокзале станции Невель-2 не производится дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации, в том числе о времени отправления и прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров и перевозок багажа, грузобагажа, времени работы железнодорожных билетных касс, отсутствуют вспомогательные средства, в том числе кресла-коляски, в помещении вокзала отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой руководителю организации внесено представление, рассмотрение которого и устранение нарушений контролируются.