Общество

Определен подрядчик на выполнение благоустройства сквера в Овсище

Аукцион на заключение контракта по благоустройству сквера на ул.Технической, 14 состоялся. По итогам электронных торгов определен подрядчик, который будет выполнять работы. Им стало ООО «Чистый двор», сообщается на сайте округа № 12.

Напомним, контракт «двухгодичный», чтобы подрядчик смог выполнить все задачи в реальные сроки и при благоприятных погодных условиях. Иначе дефектов и «переделок» по гарантии не избежать.

Работы по скверу будут разбиты на два периода. Один из них (планировка участка, электрификация участка и межквартального проезда, установка бордюрного камня, подготовка дорожек и проезда, подготовка к асфальтированию) - в 2019 году, а второй (установка малых архитектурных форм, озеленение, асфальтирование) – в начале 2020 года. Кроме того, благодаря экономии на торгах, финансирование на сквер будет увеличено, а значит – не придется экономить за счет отдельных видов работ и элементов благоустройства.

Депутат Григорий Стороненков и его команда благодарят специалиста УГХ Татьяну Алексееву за большую проделанную работу по внесению изменений в документацию для размещения в новом аукционе, а также Олега Ивченко за помощь на всех этапах в подготовке проекта сквера.