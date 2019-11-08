Общество

Михаил Ведерников: Прием земельных участков от Минобороны - важная задача для Псковской области

Одна из важных задач, стоящих перед Псковской областью - прием земельных участков от Минобороны. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что начать работу в этом направлении нужно уже сейчас. Он обратил внимание, что договоренности с куратором региона (глава Минпрома Денис Мантуров – ред.) уже есть, и с 2020 года будут реализовываться работы по кадастрированию участков и строений в Псковской области.

По словам губернатора, на данные цели будет направлено порядка 500 млн рублей. Ожидается, что в течение 4 лет эти деньги вернуться в регион.

Михаил Ведерников отметил, что прием участков от Минобороны - крайне важная работа, во время которой необходимо определить, какое предназначение будут иметь конкретные земельные участки.