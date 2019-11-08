Общество

В Великих Луках состоялся фестиваль-конкурс хореографического искусства

В Доме культуры железнодорожников в городе Великие Луки состоялся второй Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства Dance coven, проходивший под лозунгом «Твоя свобода – твои танцы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в фестивале-конкурсе принимало участие более 400 талантливых и амбициозных конкурсантов из Пскова, Псковской области и республики Беларусь.

В конкурсной программе в номинации «Хореография» приняли участие два псковских коллектива МБУК «ГКЦ» - народный коллектив молодежный хореографический ансамбль «Ивушки» и детский образцовый хореографический ансамбль «Улыбка». Оба коллектива представили звездному жюри семь танцевальных номеров в разных возрастных категориях и номинациях, которые были отмечены дипломами лауреатов 1, 2 и 3 степени. Полюбившийся членами жюри номер «Мы посетили Зоопарк» получил высшую награду фестиваля – конкурса Диплом Гран-При.

«Спасибо всем за бурю эмоций, яркие и талантливые выступления! Пусть энергия этих мгновений успеха зарядит вас позитивом, и даст толчок к новым свершениям! Не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь, никогда не падайте духом и всегда верьте в свои силы!», - заявила председатель жюри руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового театра танца «Премьер-Спонайд» Вероника Новицкая из Полоцка. Так же, оба коллектива получили от нее приглашение для участия в совместном проекте в Республике Беларусь.