Общество

Путин рассказал о сокращении расходов на оборону и безопасность

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение расходов на оборону и безопасность связано с тем, что страна уже прошла основной этап по модернизации военного оборудования и военной техники. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на РИА Новости.

Также он отметил, что выполнены основные работы по обеспечению безопасности страны.

По словам главы государства, разработанные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны продолжать свою деятельность, создавать высокотехнологичную продукцию и технику, а не «кастрюли», как это было в конце 1990-х.

Президент также поручил подготовить «четкие и понятные» планы по вовлечению оборонных предприятий в реализацию нацпроектов и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.