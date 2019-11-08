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Общество

Псковские школьники приняли участие в фестивале здоровья

11.11.2019 17:41|ПсковКомментариев: 0

Полицейские вместе с волонтерами антинаркотического движения и региональной организацией «Дети - наше будущее» организовали для учащихся фестиваль здоровья «Мы выбираем жизнь!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Это мероприятие было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Открыл фестиваль танцевальный флэшмоб «Непохожий», представленный волонтерами антинаркотического движения. Его отличали позитивная энергия и праздничное настроение. Далее ребят разделили на несколько групп и провели антинаркотический тренинг, в рамках которого волонтеры рассказали о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, о предусмотренной юридической ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, о важности выбора достойного жизненного пути.

Завершением встречи стало выступление юных артистов детского образцового коллектива театра «Бенефис». Они представили социальную драму «И не надо быть Богом», рассказывающую о подростковых проблемах. Фестиваль объединил около двухсот учащихся восьмых классов из общеобразовательных школ №9 и №8.

Как отмечают в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, подобные профилактические акции направлены прежде всего на формирование антинаркотического мировоззрения обучающихся.

Источник: Псковская Лента Новостей
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