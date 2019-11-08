Общество

В октябре Роскомнадзор проверил более 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематических мероприятий по контролю точек доступа Wi-Fi в общественных местах Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роскомнадзора по Псковской области.

В октябре специалисты проверили 540 точек. В ходе проверок выявлено 27 случаев нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей.

Вместе с тем отсутствие ограничения доступа к интернет-ресурсам с информацией, запрещенной для распространения на территории России, зафиксировано только в 8 случаях.

По итогам проведенных мероприятий составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия на всей территории РФ. Они направленны на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi. В результате количество нарушений сокращается. Так, в первом полугодии 2019 года нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, были выявлены в 408 точках доступа, что составляет 1,5% от общего числа проверенных точек, против 4,4% (794) в первом полугодии 2018 года.