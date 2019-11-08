Общество

«Актом безумия» назвали в Кремле совершенное доцентом Соколовым убийство девушки в Петербурге

Президент России Владимир Путин поставлен в известность о случившемся в Санкт-Петербурге убийстве девушки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Он назвал это преступление «чудовищным актом безумия», заверив, что оно будет расследовано. «Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия», - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля.

По его словам, «потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия». По мнению Пескова, было бы странно «винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме самого убийцы». «Опять же это определит следствие и суд», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки. Его достали из воды, когда мужчина пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Дома у Соколова обнаружили обрез мелкокалиберной винтовки, окровавленную пилу и части тела девушки.



Позднее Соколов признался, что убил свою подругу и бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Брат убитой рассказал РБК, что накануне убийства между Ещенко и Соколовым возник конфликт на почве ревности. Поводом для него стали слова девушки о том, что она собирается пойти на день рождения к другу. «Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», - рассказал он.



На первом допросе Соколов заявил, что убил подругу еще 7 ноября во время ссоры, но решился избавиться от тела спустя два дня.



После задержания Сколов оформил явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном. Его отправили в изолятор, меру пресечения ему назначат 11 ноября.

Напомним, Олег Соколов неоднократно принимал участие в проводимых в Псковской области фестивалях исторической реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град».