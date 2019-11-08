Общество

На Псковской ГРЭС сформирована паводковая комиссия

В связи с ливневыми дождями, прошедшими на территории Псковской области, наблюдается значительное увеличение поступающих вод в реку Шелонь. Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и организации безаварийного прохождения дождевого паводка Псковская ГРЭС осуществляет пропуск излишних вод в нижний бьеф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Согласно правилам технической эксплуатации гидротехнических сооружений, надежная и безопасная работа оборудования электростанции осуществляется при соблюдении нормального подпорного уровня (НПУ) водохранилища, который составляет 69 м. Значительное повышение и понижение уровня водохранилища не допускается.

5 ноября проведено информирование ГО, ЧС и МР администрации Дедовичского, Порховского районов и Солецкого района Новгородской области, ГУ МЧС России по Псковской области о режиме прохождения паводка через гидроузел Псковской ГРЭС.

Пиковая ситуация наблюдалась 6 ноября с 09.30 до 14.30 по московскому времени, когда затворы гидротехнических сооружений были открыты по 2700 мм, обеспечивая пропуск 294 м3 воды в секунду. На данный момент затворы плотины открыты на 700 мм, что соответствует расходу 102 м3 воды в секунду.

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На Псковской ГРЭС сформирована паводковая комиссия под руководством главного инженера филиала и бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала и организован усиленный оперативный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Для снижения неблагоприятных последствий паводка в нижнем бьефе реки Шелонь, маневрирование затворами гидроузла осуществляется планомерно по мере изменения уровня воды в водохранилище.