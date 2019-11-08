Общество

Почти 500 тонн куриных окорочков из США задержано на границе Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» приостановлено движение 462,9 тонн куриных окорочков. Мясо птицы, выработанное предприятиями США, перевозилось в шестнадцати железнодорожных контейнерах из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами было выявлено несоответствие размещенной в ФГИС «Аргус» Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз товаров информации об адресе импортера, сведениям, указанным в товаротранспортных документах и ветеринарных сертификатах страны происхождения.

Ввоз 462,9 тонн куриных окорочков на таможенную территорию Евразийского экономического союза был разрешен после изменения данных об адресе импортера перевозчиком в товаротранспортных документах, а также комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - в разрешениях в ФГИС «Аргус».