Общество

В Псковском отделении «Ассоциации юристов» студентам рассказали о профессии адвоката

В Псковском отделении Ассоциации юристов стартовала новая серия мастер-классов для студентов первокурсников, которые выбрали для себя профессию юриста. Первый мастер- класс нового сезона провела адвокат, член исполнительного комитета Псковского отделения Ассоциации Анна Здановская.

Она рассказала о том, как решила стать юристов, какой приобрела опыт, какой путь прошла, что бы стать адвокатом. Свой рассказ она начала с того, что об адвокатах обычно судят по кинофильмам, где адвокат предстает человеком, который легко может справиться с любой, даже безнадежной ситуацией. Адвокат в кино красиво одет, красиво говорит и вроде бы ничего сложного в такой уважаемой и престижной профессии нет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Ассоциации юристов.

Анна Здановская рассказала: «Для того чтобы стать хорошим адвокатом нужно много и постоянно учиться и конечно любить свою профессию. Быть адвокатом – это не значит заучить наизусть все законы, это не реально. Конечно, ни один адвокат не знает всех законов. Тем более, что они постоянно меняются. Но основной навык, который отличает хорошего адвоката, это умение быстро находить нужную юридическую информацию для решения каждого конкретного вопроса». Затем Анна Здановская рассказала, как формируется стратегия и тактика защиты подсудимого в суде, привела конкретные примеры из личного опыта, поговорили так же и об этических нормах, которым должны следовать адвокаты.

Будущие юристы задавали много вопросов: тяжело ли морально защищать преступников; с кем труднее всего работать; сколько судов может быть в один день; как долго нужно готовиться к суду; как чувствует себя адвокат, когда проигрывает дело, и т.д.

Напомним, что с инициативой по проведению подобных встреч выступил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин и теории права Института права, экономики и управления ПсковГУ, Владимир Сапогов. Первый цикл таких встреч прошел в прошлом году, и получил хорошие отзывы, как студентов, так и членов Псковского отделения Ассоциации юристов.