Общество

В Пскове встретили полицейских, вернувшихся с Северного Кавказа

Сегодня группа сотрудников органов внутренних дел области возвратилась из служебной командировки в Северо-Кавказский регион. Там псковские полицейские в течение полугода обеспечивали общественный порядок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в состав сводного отряда вошли представители различных подразделений, а также отделов внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первый подобный выезд. У Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских тепло встречали сослуживцы, родные и близкие. Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников обратился к прибывшим с приветственным словом. Он подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.

Личный состав отряда поощрен ведомственными наградами, а также почетными грамотами и благодарностями УМВД. И теперь после положенного отдыха стражи порядка вновь приступят к выполнению своих обязанностей на территории области.